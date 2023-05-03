В Приморском крае появится необычный маршрут для дайверов

Возле островов Римского-Корсакова в Приморском крае появится подводная тропа для дайверов

В районе островов Римского-Корсакова в Приморском крае откроется подводная тропа для туристов-дайверов. Об этом сообщил министр экологии Александр Козлов, передает ТАСС.

«Каждый год мы стараемся открыть несколько необычных маршрутов. В этом году заработает подводная тропа для дайверов в Дальневосточном морском заповеднике — это Приморский край, 25 км в районе островов Римского-Корсакова, залив Петра Великого», — сказал он.

Козлов добавил, что ранее официально работал лишь один подобный маршрут — на Телецком озере на Алтае.

Он отметил, что летом на маршрут выйдет первое круизное судно «Профессор Хромов», которое сейчас ремонтируется в доках Славянского судоремонтного завода. Это судно принадлежит Росгидромету, его используют и для научных целей, и для круизов. Еще одно судно, «Академик Шокальский», переоборудуют из научного в пассажирское — планируется, что оно выйдет на маршрут в 2024 году. Кроме того, летом научно-исследовательское судно Росгидромета «Профессор Вознесенский» возьмет на борт первых туристов, которые посетят шесть особо охраняемых территорий у озера, путешествие займет 10 дней.

Министр напомнил, что 1 мая в Москве заработал маршрут по Яузским болотам в нацпарке «Лосиный остров». На нем можно совершить сплав на байдарке и понаблюдать за местными птицами.

Ранее сообщалось, что Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник откроет для посещения средневековые подземные водохранилища крепости Нарын-кала. Посетители крепости также смогут увидеть театральные представления на исторические темы и попробовать блюда национальной кухни.