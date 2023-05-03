В России в первом квартале 2023 года упала добыча газа

«Ъ»: в России в первом квартале 2023 года добыча газа снизилась на 10% год к году

В России в первом квартале 2023 года добыча газа снизилась на 10 процентов год к году — 180 миллиардов кубометров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в марте добыча упала также на 10 процентов — до 61 миллиарда кубометров. Основной объем снижения добычи приходится на «Газпром». Объем добычи «прочих недропользователей» в первом квартале упал на 18 процентов — до 117 миллиардов кубометров, в марте — также на 18 процентов — до 39 миллиардов кубометров.

«Газпром нефть» в первом квартале также сильно сократила добычу — на 18 процентов, до 8,6 миллиардов кубометров, а в марте — на 22 процента, до 2,3 миллиарда кубометров. В «Газпроме» эти данные не комментировали.

НОВАТЭК, крупнейший независимый производитель, за первый квартал добыл 20 миллиардов кубометров, что примерно на 1 процент больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 миллиардов кубометров до 50.