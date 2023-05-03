ФСБ сообщила о трехлетнем приговоре лидеру ячейки ИГ за призывы к терроризму

ФСБ: лидер ячейки ИГ во Владимирской области получил три года за призывы к терроризму

Второй Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы лидера религиозно-экстремистской ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) за публичные призывы к терроризму. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области.

Суд установил, что мужчина занимался вовлечением выходцев из Центрально-Азиатского региона в террористическую деятельность. Он признан виновным по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, фигурант в мессенджере Telegram публиковал материалы, содержащие идеологию терроризма, и убеждал пользователей в привлекательности террористической деятельности.