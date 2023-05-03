Опрос на «Госуслугах» на тему погребения участников СВО оказался фейком

Анкета на «Госуслугах» с вопросами о погребении участников СВО оказалась фейковой

В начале мая в сети появились сообщения о новом опросе на портале «Госуслуги», якобы касающемся участников спецоперации (СВО) на Украине. В действительности данные оказались фейковыми.

Один из подобных постов был опубликован в Telegram-канале «Политический цирк», насчитывающем почти 120 тысяч подписчиков — в нем утверждается, что портал «Госуслуги» подготовил анкету для определения предпочтительного способа погребения участников СВО в случае гибели.

В качестве подтверждения изложенных данных авторы публикации прикрепили скрин сайта некой юридической компании, на котором, в свою очередь, запечатлен скрин с сайта «Госуслуг»: пользователям предложено пройти «общественное голосование» на соответствующую тему, датированное 1 мая текущего года. «”Наши защитники, по сути, тоже люди”. Госуслуги позаботились о последней воле призывников и мобилизованных», — говорится в публикации. Авторы также ссылаются на слова министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

В действительности на «Госуслугах» подобный опрос отсутствует — в частности, если перейти по ссылке, указанной на распространяемых скринах, браузер сообщает, что «страница не найдена». Виртуальный помощник портала также не находит соответствующего опроса. Кроме того, известно, что в доменном имени подлинных опросов «Госуслуг», как правило, указано не www, а pos. При этом в заголовке отображается «Решаем вместе», а не «Общественное голосование».

На сайте юридической компании из Тулы, также демонстрируемой на скринах, указанные сообщения отсутствуют. Последний пост в разделе «Новости» там был размещен в феврале текущего года, после чего рубрика не обновлялась. Telegram-каналу «Война с фейками» стало известно, что сайт организации подвергся кибератаке.

Сообщения о новом опросе на «Госуслугах», посвященном погребению участников СВО, получили распространение лишь в проукраинских Telegram-каналах. Некоторые региональные российские СМИ, к примеру «Панорама Ростова-на-Дону» и «Утренний юг», опубликовали опровержение тиражируемых сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»