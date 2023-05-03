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18:44, 3 мая 2023Ценности

Стилистка показала способ защитить одежду от пятен косметики

Стилистка Алекс Лэмб: защитить одежду от пятен косметики можно с помощью лака для волос

Кадр: @alexlambstyle / TikTok

Стилистка из Нью-Йорка, США, Алекс Лэмб показала способ, с помощью которого можно защитить одежду от пятен косметики. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @alexlambstyle, чей блог насчитывает 44,5 тысяч подписчиков, рассказала, что распыляет на вещи лак для волос. При этом особенное внимание она уделяет белым воротникам. Также эксперт посоветовала после использования средства дать ему немного времени высохнуть.

Ролик стал вирусным и набрал более 1,1 миллиона просмотров. Зрители удивились данному методу и принялись писать об этом в комментариях. «Боже мой! Действительно? Моя жизнь просто изменилась. Спасибо за отличный совет!», «Это просто спасло мою одежду, спасибо», «Вы изменили мою жизнь», «Это гениально», — высказывались они.

В апреле блогерша Имаан Дух раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды. На размещенных в соцсетях кадрах девушка продемонстрировала, что на ее футболке остались пятна от еды из ресторана итальянско-американской кухни Carrabba's, и посоветовала справляться с возникшей проблемой посредством сухого шампуня.

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Мария Винар
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