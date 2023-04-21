Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:12, 21 апреля 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды

Блогерша Имаан Дух посоветовала удалять масляные пятна с одежды посредством сухого шампуня

Кадр: @imaanduh / TikTok

Блогерша Имаан Дух раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 297 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что на ее футболке остались пятна от еды из ресторана итальянско-американской кухни Carrabba's, и посоветовала справляться с возникшей проблемой посредством сухого шампуня.

Имаан распылила косметическое средство с расстояния примерно 10 сантиметров и оставила его на футболке на час. Затем она убрала салфеткой остатки порошка и показала вновь ставшую чистой ткань. «Масляное пятно? Где?» — обратилась к зрителям автор ролика.

Ранее эксперты прачечной Fresh and Clean Laundry раскрыли простые способы удалить пятна с белой одежды. По словам специалистов, для решения этой проблемы можно использовать белый уксус. Чашку уксуса нужно добавить в отсек для моющего средства вместе с порошком и включить обычный режим стирки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Число пострадавших при падении авиабомбы в Белгороде возросло
В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини
Из окна московской многоэтажки выпал двухлетний ребенок
Российская пенсионерка с сыном похитили невестку и избивали за попытки сбежать
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве и попали на видео
СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей
Гузеева посетила популярный европейский город и назвала удивившую ее особенность
На Украине заявили о проникновении агентов ФСБ в структуру СБУ
Сексотерапевт подсказал способ мягко отказать партнеру в сексе
«Аль-Наср» объяснил неприличный жест Роналду травмой паха
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.