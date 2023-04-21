Блогерша раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды

Блогерша Имаан Дух посоветовала удалять масляные пятна с одежды посредством сухого шампуня

Блогерша Имаан Дух раскрыла простой способ удалить масляное пятно с одежды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 297 тысяч подписчиков.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что на ее футболке остались пятна от еды из ресторана итальянско-американской кухни Carrabba's, и посоветовала справляться с возникшей проблемой посредством сухого шампуня.

Имаан распылила косметическое средство с расстояния примерно 10 сантиметров и оставила его на футболке на час. Затем она убрала салфеткой остатки порошка и показала вновь ставшую чистой ткань. «Масляное пятно? Где?» — обратилась к зрителям автор ролика.

Ранее эксперты прачечной Fresh and Clean Laundry раскрыли простые способы удалить пятна с белой одежды. По словам специалистов, для решения этой проблемы можно использовать белый уксус. Чашку уксуса нужно добавить в отсек для моющего средства вместе с порошком и включить обычный режим стирки.