Раскрыты простые способы удалить пятна с белой одежды

Эксперты прачечной Fresh and Clean Laundry: удалить пятна с белой одежды поможет уксус

Эксперты прачечной Fresh and Clean Laundry раскрыли простые способы удалить пятна с белой одежды. Их комментарии приводит Express.

По словам специалистов, для решения данной проблемы можно использовать белый уксус. «Это удивительный ингредиент, когда дело касается стирки. Его можно использовать для отбеливания вещей, удаления пятен, устранения неприятного запаха со спортивных предметов гардероба и смягчения ткани», — отметили они. Так, чашку данной жидкости потребуется добавить в отсек для моющего средства вместе с порошком и включить обычный режим стирки. При этом для избавления от стойких загрязнений следует замочить изделие в воде, смешанной с уксусом в пропорции две части к одной.

Кроме того, в указанной ситуации поможет сода, полстакана которой также необходимо насыпать в отсек для моющего средства либо нанести на пятно, смешав с водой.

В марте блогерша с никнеймом @mlovehdz_ показала простой способ почистить белые кроссовки. По словам девушки, избавить обувь от загрязнений и вернуть ей почти новый вид поможет раствор из двух ингредиентов. Так, следует смешать пищевую соду и средство для мытья посуды в горячей воде и оставить в ней испачканные изделия.