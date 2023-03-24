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20:01, 24 марта 2023Ценности

Блогерша показала простой способ почистить белые кроссовки

Блогерша @mlovehdz_ посоветовала чистить белые кроссовки содой и средством для посуды

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Блогерша с никнеймом @mlovehdz_ показала простой способ почистить белые кроссовки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, избавить обувь от загрязнений и вернуть ей почти новый вид поможет раствор из двух ингредиентов. Так, следует смешать пищевую соду и средство для мытья посуды в горячей воде и оставить в ней испачканные изделия, посоветовала она. «Я замачивала свои кроссовки примерно в течение дня», — отметила юзерша, добавив, что затем понадобится вручную почистить их жесткой щеткой и отправить в стирку.

Блогерша отметила, что использует данный способ один раз в три-пять месяцев на протяжении трех лет. «Я собираюсь сделать так, чтобы все эти кроссовки прослужили мне, пока не развалятся», — заключила она.

В декабре 2022 года специалист по научной коммуникации компании Procter and Gamble, эксперт бренда Ariel Мартин Тербекке назвал простой и дешевый способ удалить пятно от губной помады с одежды. Избавиться от данного вида загрязнения поможет минусовая температура. По словам Тербекке, испачканную косметическим средством вещь следует поместить в морозильную камеру.

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Алина Гостева
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