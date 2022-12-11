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20:54, 11 декабря 2022Ценности

Назван простой способ удалить пятно от помады с одежды

Эксперт бренда Ariel Тербекке: удалить пятно от помады с белья поможет морозильная камера

Фото: Monika Skolimowska / DPA / Globallookpress.com

Специалист по научной коммуникации компании Procter and Gamble, эксперт бренда Ariel Мартин Тербекке назвал простой и дешевый способ удалить пятно от губной помады с одежды. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Избавиться от данного вида загрязнений с белья поможет минусовая температура. По словам Тербекке, испачканную косметическим средством вещь следует поместить в морозильную камеру. «Когда помада затвердеет, вы сможете с легкостью ее отскрести», — пояснил он.

Кроме того, чтобы продлить срок службы предметов гардероба, специалист посоветовал выворачивать их наизнанку и застегивать молнии на вещах при стирке. Также, согласно его рекомендациям, стирка в холодной воде предотвратит обесцвечивание тканей.

Блогерша Джоанна с никнеймом whatjoknows ранее раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды. По ее словам, в данном случае необходимо использовать шампунь с фиолетовым пигментом.

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Алина Гостева
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