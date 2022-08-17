Блогерша раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды

Тиктокерша Джоанна: удалить пятна пота с одежды поможет шампунь с фиолетовым пигментом

Блогерша Джоанна с никнеймом whatjoknows раскрыла простой способ удалить пятна пота с одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Сначала на размещенных кадрах женщина продемонстрировала свое белое платье с желтыми следами, а также разводами от дезодоранта и лосьона для загара. Затем она нанесла на области с загрязнениями шампунь с фиолетовым пигментом, который часто используется в парикмахерской сфере для сохранения блонда, и постирала наряд вручную в тазу.

После данных манипуляций, по словам юзерши, необходимо поместить изделие в стиральную машину, насыпав на него толстым слоем пищевую соду. В последней части ролика тиктокерша вновь показала свое платье, которое при помощи лайфхака приобрело белоснежный оттенок.

В июле блогерша Каролина Макколи из Австралии раскрыла простой способ отбелить одежду. По словам инфлюэнсерши, чтобы добиться должного эффекта, следует поместить предметы гардероба в наполненный горячей водой таз. Затем необходимо добавить в данную емкость от одной до трех таблеток для чистки зубных протезов и оставить вещи в полученном растворе на час. По истечении указанного срока нужно аккуратно отжать изделия, удалив излишки влаги, и постирать их в стиральной машине при режиме с максимальной температурой воды.