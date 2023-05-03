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14:00, 3 мая 2023Силовые структуры

Гражданина Германии выдворили из России за пропаганду ЛГБТ

ФССП: с Камчатки приставы выдворили гражданина Германии, осужденного за пропаганду ЛГБТ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из России выдворен гражданин Германии, осужденный за пропаганду ЛГБТ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

Приставы с сотрудниками ФСБ доставили иностранца в Москву, откуда он улетит авиарейсом в Стамбул, а уже оттуда — отправится на родину.

Елизовский городской суд рассмотрел протокол в отношении гражданина Германии по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений») и оштрафовал его на 150 тысяч рублей с выдворением из страны. В суде иностранец признал свою вину, уточняет РИА Новости.

Это первый приговор по статье о пропаганде ЛГБТ, вынесенный на Дальнем Востоке. Осужденный — 40-летний преподаватель Александр Даниель Рот, работавший в Министерстве образования Баден-Вюртемберга. Чем он занимался на Камчатке, не сообщается. Поводом для привлечения его к ответственности стали публикации в соцсети, в которых он приглашал в свой гостиничный номер 25-летнего жителя Петропавловска-Камчатского для интимных отношений.

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Любовь Ширижик
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