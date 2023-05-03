Основателю NEXTA вынесли приговор

Основателя Telegram-канала NEXTA Путило заочно приговорили к 20 годам лишения свободы

Минский областной суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы Степана Путило — основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией. Об этом сообщает БЕЛТА.

Кроме того, экс-редактора канала Яна Рудика заочно приговорили к 19 годам заключения. Им также назначили штраф в размере 1000 базовых величин. Рудика и Путило признали виновными в организации на белорусской территории массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, клевете и публичном оскорблении президента Александра Лукашенко.