Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 3 мая 2023Бывший СССР

Основателю NEXTA вынесли приговор

Основателя Telegram-канала NEXTA Путило заочно приговорили к 20 годам лишения свободы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минский областной суд заочно приговорил к 20 годам лишения свободы Степана Путило — основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией. Об этом сообщает БЕЛТА.

Кроме того, экс-редактора канала Яна Рудика заочно приговорили к 19 годам заключения. Им также назначили штраф в размере 1000 базовых величин. Рудика и Путило признали виновными в организации на белорусской территории массовых беспорядков, групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, клевете и публичном оскорблении президента Александра Лукашенко.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Украинские дроны попытались атаковать Кремль. Россия назвала это попыткой покушения на Путина и допустила ответные меры
Иранок уличили в саботаже ношения хиджаба за 5 долларов в час
Газогенератор двигателя ПД-35 покажут на МАКС-2023
Украина понадеялась получить самолеты после начала контрнаступления
Генсек ООН сделал предложение об улучшении зерновой сделки
Акции региональных банков США рухнули вслед за Silicon Valley Bank
Баскетболист ЦСКА Алексей Швед попал в больницу после нападения. Что известно об инциденте и состоянии спортсмена?
Зеленский попросил НАТО пригласить Украину в альянс
Румыния ввела запрет на импорт сельхозпродуктов с Украины
Близость к Кремлю повлияла на стоимость жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.