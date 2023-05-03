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19:57, 3 мая 2023Силовые структуры

Тело пропавшего без вести россиянина нашли в пруду

Под Волгоградом нашли тело пропавшего без вести в марте 29-летнего отца двоих детей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Волгоградской области правоохранители нашли тело пропавшего без вести в марте этого года 29-летнего отца двоих детей. Об этом сообщает издание v1.ru.

18 марта мужчина уехал на своей машине в Камышин. Позже автомобиль нашли между селами Коростино и Барановка с пустым баком и севшим аккумулятором. Также в салоне лежал телефон. Самого водителя в машине и рядом с ней не было. Жена написала заявление в полицию.

Спустя полтора месяца тело мужчины было найдено в Коростинском пруду. По словам супруги пропавшего, вся спина мужчины была «потыкана ножом». При этом в управлении СКР опровергли эту информацию и сказали, что эксперты не обнаружили телесных повреждений.

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Елизавета Новикова
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