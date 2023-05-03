Раскрыты детали дела осужденного за разглашение гостайны российского силовика

ФСБ: экс-полицейский из Ростовской области разгласил гостайну в общедомовом чате жильцов

Бывший замначальника отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Ростовской области получил условный срок за разглашение гостайны из-за обнародования оперативных сведений в общедомовом чате жильцов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, передает «Коммерсантъ».

Суд установил, что в сентябре 2019 года полицейский отправил секретное задание по наружному наблюдению за объектом, проводившемуся оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в общий чат жителей многоквартирного дома в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В результате действий силовика к служебному документу получили доступ граждане, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, которые ознакомились с ним и оставили свои комментарии.

Ростовский областной суд приговорил полицейского к полутора годам условно, его личность не раскрывается. Он признан виновным по статье 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны»). Приговор вступил в законную силу.