Турист пожаловался на запах в номере отеля и провел ночь с трупом под кроватью

В популярном отеле Тибета турист пожаловался на запах и обнаружил под кроватью труп

В одном из популярных отелей Тибета турист пожаловался на плохой запах в номере и провел ночь с трупом под кроватью. Об этом он рассказал в своих соцсетях, сообщает The Telegraph.

Предполагается, что инцидент произошел в апреле в отеле «Гузанг Шухуа». Один из постояльцев заметил неприятный запах в комнате и поначалу подумал, что дело в его собственных ногах. Вскоре он заснул на несколько часов, а после пробуждения был переведен в другой номер. После обыска в его предыдущем месте размещения под кроватью был обнаружен труп.

Администрация отеля вызвала полицию, однако в соцсетях опровергла информацию о произошедшем. У постояльца, жившего в номере, взяли показания и ДНК. Полиция заверила напуганного мужчину, что преступник уже пойман и ему нечего бояться.

Ранее датский турист разыграл горничных в одном из отелей, соорудив из подушек и простыней фигуры в виде трупов. Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTok. На кадрах видно, что перед выездом из отеля он сложил постельное белье в виде зловещих человекоподобных фигур, а также обмотал телефонным проводом место, где должна быть шея.