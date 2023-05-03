Курс доллара упал ниже 79 рублей впервые с 4 апреля

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 79 рублей впервые с 4 апреля, свидетельствуют данные торгов.

В нижней точке американская валюта дешевела до 78,93 рубля. По состоянию на 11:38 по московскому времени доллар торгуется по 79,01 рубля (минус 60 копеек к уровню предыдущего закрытия торгов). Евро упал до 87,28 рубля (минус 49 копеек).

В конце апреля курсы доллара и евро обновили месячные минимумы на фоне окончания налогового периода, которое вынуждало крупных экспортеров продавать большие объемы валютной выручки.

При этом главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич ожидает, что в ходе торгов 3 апреля доллар может снова перейти к росту и превысить 80 рублей. По его словам, поддержка рубля со стороны экспортеров должна снизиться после апрельского пика, а спад цен на нефть укрепит основные мировые валюты. 3 мая эталонная марка Brent на лондонской бирже ICE торгуется ниже 74 долларов за баррель, WTI — ниже 70.

На нефтяные цены давят сразу несколько факторов. Во-первых, экономическая статистика Китая показывает, что восстановление спроса на топливо будет не таким быстрым, как ожидалось. Во-вторых, Минфин США заявил об угрозе дефолта, если потолок госдолга не будет повышен. В-третьих, обещания России о сокращении добычи нефти не подтверждаются данными по экспорту — он остается на высоком уровне.