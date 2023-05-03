В Москве анонсировали «Большой стендап-фестиваль»

VK проведет «Большой стендап-фестиваль» в Москве с 19 по 22 мая

VK проведет в Москве «Большой стендап-фестиваль», организованный продюсерами проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», Outside Stand Up и Labelcom. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Заявки на участие принимаются до 19 мая в официальной группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте». В день анонса на него зарегистрировалось более тысячи стендап-комиков со всей страны. Всего число подавших заявку на участие превысило 1500 человек.

Участники фестиваля, который пройдет с 19 по 22 мая, смогут выступить со стендап-монологами перед креативными продюсерами и артистами популярных юмористических проектов, среди которых Денис Дорохов, Иван Абрамов, Евгений Чеботков, Ирина Мягкова, Варвара Щербакова и другие.

Лучшие комики будут приглашены на съемки финального гала-концерта 22 мая и станут участниками новых масштабных стендап-проектов Labelcom.