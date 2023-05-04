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14:20, 4 мая 2023Россия

Минобороны отчиталось о взятии под контроль еще двух кварталов Артемовска

Минобороны сообщило о переходе под контроль штурмовых отрядов двух кварталов Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя ведомства, бои по-прежнему ведутся в западной части города. Конашенков уточнил, что штурмовики действуют под прикрытием бойцов воздушно-десантных войск, которые пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершать контратаки.

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Пехота в районе Артемовска действует также при поддержке авиации, совершившей за сутки шесть вылетов.

Дислоцированные в районе города подразделения ВСУ подверглись 57 артиллерийским ударам.

27 апреля Минобороны заявило, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной части Артемовска.

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Марк Леонов
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