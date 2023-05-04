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17:35, 4 мая 2023Россия

Неизвестный дрон упал на Дворцовой площади Петербурга

«Фонтанка» сообщила о неизвестном дроне над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где проходит репетиция парада Победы, упал неизвестный дрон. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, беспилотник был поднят в нарушение запрета на время репетиции парада, его, предположительно, заглушили спецсредствами. Отмечается, что дрон находился в воздухе несколько минут, после чего рухнул в углу площади. Его забрал неизвестный мужчина, которого увела полиция.

Как сообщает «Фонтанка», одна из версий пролета дрона — проверка. БПЛА могли понять в воздух военные, чтобы проверить реакцию подавителей дронов на крыше.

Ранее, 3 мая, сообщалось об атаке дронов на Кремль, БПЛА вывели из строя спецслужбы. В Кремле заявили, что расценивают произошедшее как спланированный теракт и покушение на российского президента Владимира Путина.

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Варвара Кошечкина
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