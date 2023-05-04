Енотовидную собаку спасли в российском регионе

В Томской области от истощения спасли енотовидную собаку

Жители деревни Малая Михайловка Томской области спасли от истощения енотовидную собаку. Об этом сообщает «КП-Томск».

По словам специалиста по реабилитации диких животных Нины Крыловой, животное было найдено в состоянии истощения и сильного обезвоживания. Следов травм и увечий на собаке не заметили. Предположительно, истощение наступило во время спячки.

Специалист рассказала, что животное весило 2,2 килограмма вместо положенных 3,5-4 килограммов. «После осмотра стало ясно, что это девочка, которой около года. Айна, как ее назвали, находится в вольере, где проходит процесс восстановления», — сообщила Крылова.

Она также отметила, что енотовидная собака получает специальную пищу, а контакт с ней минимизируется, потому что специалисты опадают, что Айна может привыкнуть к готовой еде и не сможет вернуться в дикую природу.

«Вообще они обычно стараются держаться подальше, поэтому их редко видят и многие даже не знают, что вообще такие звери существуют. При встрече в лесу будут стараться удрать как можно дальше», — объяснила Крылова.