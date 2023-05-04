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14:06, 4 мая 2023Силовые структуры

Гражданина Казахстана осудили на 13 лет за поджог военкомата в Омске

Гражданина Казахстана осудили на 13 лет за поджог военкомата в Омске за 6 миллионов тенге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии гражданина Казахстана Ансагана Молдахметова за поджог военкомата в центре Омска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Омской области.

Первые три года иностранец проведет в тюрьме, а оставшиеся 10 — в колонии строгого режима. Его подельник, гражданин Казахстана Сеил Диас Муратулы, объявлен в федеральный и международный розыск.

По данным спецслужбы, в мае 2022 года сообщники подожгли здание военного комиссариата на улице Пушкина, чтобы сорвать призыв добровольцев на спецоперацию. На этот шаг они пошли после того, как неизвестный пообещал им около шести миллионов тенге (400 тысяч рублей) за поджог. Однако в результате деньги они так и не получили.

Позже Молдахметов был задержан сотрудниками ФСБ и МВД, а второму фигуранту удалось скрыться.

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Елизавета Новикова
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