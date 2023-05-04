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16:24, 4 мая 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД и ФСБ задержали шестерых риелторов за аферы с маткапиталом

В Оренбургской области полиция задержала риелторов за аферы с маткапиталом на 16 млн руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали шестерых риелторов за аферы с материнским капиталом на 16 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

Среди фигурантов — четверо мужчин и две женщины. Трое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, остальные — под запретом определенных действий. Им вменяют совершение мошенничества.

По данным ведомства, сообщники помогли 39 матерям обналичить сертификаты на господдержку, составив фиктивные договоры на покупку жилья. При этом реальная стоимость объектов была сильно завышена. Кроме того, фигуранты убедили женщин оформить доверенности на использование выплаты. Кроме того, риелторы получали право покупки недвижимости по своему усмотрению.

Соучастники предоставляли фиктивные договоры вместе с другими документами в Пенсионный фонд и Центр социальной поддержки населения по Оренбургской области. После получения положительного заключения на счета злоумышленников поступали деньги. Они возвращали клиенткам суммы до 100 тысяч рублей, а остальную часть тратили по своему усмотрению.

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Елизавета Новикова
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