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11:52, 4 мая 2023Россия

Российский школьник воткнул ножницы в руку однокласснику

В Сочи школьник воткнул ножницы в руку однокласснику

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Сочи школьник воткнул в руку своему однокласснику ножницы, сообщает 93.ru.

Инцидент произошел в школе № 53. Пострадавшего отвели в медкабинет и оказали первую помощь, после чего медсестра вызвала скорую и полицию. Мальчика доставили в больницу с резаной раной.

Правоохранительные органы начали проверку. Предварительно установлено, что между учениками произошел конфликт. «Сотрудники полиции установили местонахождение подростка. С ним работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сам пострадавший уточнил, что ранее между ними не было ссор. Оба школьника характеризуются положительно. Школа также начала служебное расследование после случившегося.

Ранее в Ангарске восьмиклассник пронес в школу складной нож-бабочку, чтобы похвастаться перед сверстниками, и случайно во время игры воткнул его в грудь другого ребенка.

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Евгения Куликова
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