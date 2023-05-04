Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:28, 4 мая 2023Среда обитания

В Москве подорожали новостройки

«Прайд Групп»: новостройки в Москве подорожали впервые с декабря

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По итогам марта 2023 года новостройки в Москве подорожали на 1,19 процента по сравнению с февралем. Рост в рамках помесячной динамики был отмечен впервые с декабря 2022 года. Об этом говорится в исследовании агентства недвижимости «Прайд Групп», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В марте средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы составила 333,4 тысячи рублей. С января по март 2023 года показатель снизился на 0,76 процента, а с марта 2022-го по март 2023 года вырос на 1,96 процента.

«Рост цен в марте — это, конечно, тренд. Мы видим оживление на вторичном рынке недвижимости, и это помогает расти первичному», — рассказал генеральный директор «Прайд Групп» Алексей Бондарев. Он добавил, что в дальнейшем цены на новостройки начнут плавно расти.

Ранее сообщалось, что в марте число сделок с московскими новостройками в ипотеку выросло на 72,9 процента относительно февраля. Всего за первый месяц весны в столице заключили 7,21 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ).

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Под Белгородом нашли неразорвавшуюся 500-килограммовую авиабомбу
Психиатр назвала признаки настоящей заботы о себе
Подсчитано число жертв наводнений в двух странах Африки
В Венесуэле признали критические проблемы с вывозом нефти
В Москве шестиклассник на самокате выбил пенсионерке зубы
РКК «Энергия» покажет базовый модуль Российской орбитальной станции
Стали известны подробности избиения голой россиянки во дворе жилого дома
Россиянам раскрыли способ выбрать подходящий шампунь
США высказались о возможной причастности Киева к атакам на Кремль
Лавров обсудил Украину с китайским коллегой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.