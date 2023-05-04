Будущее украинского конфликта при избрании Трампа президентом США оценили

Политолог Ордуханян допустил урегулирование украинского кризиса при президентстве Трампа

Если экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах в 2024 году, он и президент России Владимир Путин могут попытаться договориться и урегулировать украинский кризис. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Рафаэль Ордуханян. Он добавил, что Трамп зарекомендовал себя как политик, который выполняет обещания.

«Трамп, как ни странно, оказался одним из тех немногих, кто выполняет свои обещания. Если он победит на выборах, то в целом поддержка Украины будет продолжаться, тренд не изменится. Но вот деньги считать уже начнут по-другому, значит, и поставок станет меньше. В целом, для нас выбор между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом — это выбор между русофобией и антироссией. Хороших новостей там для нас нет», — считает политолог.

Вместе с тем, он заметил, что у Путина и Трампа есть опыт общения, потому не исключено, что два политика смогут найти общий язык и в вопросе украинского кризиса, выйти на определенные договоренности.

«Думаю, Путин и Трамп поняли бы друг друга. Их многое разъединяет, но объединяет одно: оба работают абсолютно продуктивно и четко под давлением. В этом режиме они способны вывести ситуацию из кризиса», — уверен Ордуханян.

Ранее Трамп заявил, что он способен трижды победить на следующих президентских выборах. В ходе интервью он также назвал Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.