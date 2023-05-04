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09:50, 4 мая 2023Силовые структуры

Российскую семейную пару поместили в СИЗО за убийство предпринимателя

Под Иркутском арестовали семейную пару, застрелившую предпринимателя-пенсионера ради денег

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Иркутской области суд арестовал и поместил в СИЗО на два месяца 37-летнюю женщину и ее 32-летнего супруга за убийство 65-летнего предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным ведомства, вечером 24 апреля в селе Голуметь супруги напали на дом главы крестьянского хозяйства. Мужчина несколько раз выстрелил в пенсионера из обреза ружья, нанеся смертельные ранения. Затем фигуранты похитили ювелирные украшения и сейф с 2,7 миллиона рублей. Жена ждала россиянина на автомобиле с подложными номерами. Они сбежали.

Вскоре следователи установили личности нападавших и задержали их. В доме семейной пары нашли несколько единиц незарегистрированного оружия, патроны различного калибра, бронежилет, маски-балаклавы и девять сотовых телефонов.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 («Убийство») и пунктам «б, в» части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

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Екатерина Власова
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