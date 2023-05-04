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22:32, 4 мая 2023Бывший СССР

В Армении заявили о прогрессе на переговорах с Азербайджаном

МИД Армении заявил о прогрессе по некоторым вопросам на переговорах в США с Азербайджаном
Арарат Мирзоян

Арарат Мирзоян. Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало переговоры главы ведомства Арарата Мирзояна с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, которые прошли в США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что министры и их команды достигли прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения между Ереваном и Баку. В то же время в МИД Армении подчеркнули, что позиции политиков по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся.

Переговоры прошли с 1 по 4 мая в американском городе Арлингтон. В ведомстве добавили, что в ходе визита в США Мирзоян и Байрамов встретились в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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Марина Совина
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