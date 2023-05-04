Россиянка за рулем автомобиля сбила инспектора-регулировщика и попала на видео
Жительница Уфы сбила инспектора, регулировавшего движение автомобилей на одном из городских перекрестков и попала на видео. Запить с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
На кадрах автомобиль черного цвета выезжает на перекресток и на выходе из поворота сбивает стоявшего к нему спиной сотрудника Госавтоинспекции. Инспектора бросает на капот. После того, как россиянка останавливает автомобиль, регулировщик падает на асфальт. К нему тут же подбегает сотрудник одной из городских служб, чей автомобиль был припаркован на обочине.
Инспектора доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.
Ранее в Подмосковье водитель грузовика сбил инспектора ДПС и попал на видео. Мужчина не успевает среагировать перед тем, как на него налетает многотонный автомобиль. Сотрудник Госавтоинспекции скончался в больнице.