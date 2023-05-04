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18:45, 4 мая 2023Россия

Россиянка за рулем автомобиля сбила инспектора-регулировщика и попала на видео

В Уфе управлявшая автомобилем женщина наехала на регулировщика и попала на видео

Жительница Уфы сбила инспектора, регулировавшего движение автомобилей на одном из городских перекрестков и попала на видео. Запить с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах автомобиль черного цвета выезжает на перекресток и на выходе из поворота сбивает стоявшего к нему спиной сотрудника Госавтоинспекции. Инспектора бросает на капот. После того, как россиянка останавливает автомобиль, регулировщик падает на асфальт. К нему тут же подбегает сотрудник одной из городских служб, чей автомобиль был припаркован на обочине.

Инспектора доставили в больницу, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье водитель грузовика сбил инспектора ДПС и попал на видео. Мужчина не успевает среагировать перед тем, как на него налетает многотонный автомобиль. Сотрудник Госавтоинспекции скончался в больнице.

Алан Босиков
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Россиянка за рулем автомобиля сбила инспектора-регулировщика и попала на видео
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