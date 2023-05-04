В России таксист избил пассажира под крики «русня поганая»

В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая»

В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики «русня поганая». Об инциденте пострадавший россиянин сообщил сетевому порталу Е1.

По словам потерпевшего, сразу после посадки водитель без каких-либо на то причин отказался его везти и попросил покинуть салон. Россиянин отказался, поскольку не хотел опаздывать и терять деньги за подачу машины. В ответ на это водитель силой выволок его из машины и начал бить.

«Все это сопровождалось угрозами примерно в таком ключе: "Я тебя инвалидом сделаю, убью. Достали! Резать вас как свиней нужно, русня поганая!"» — рассказал мужчина.

После случившегося пострадавший обратился в территориальное подразделение МВД России. Полицейские приняли обращение и проверяют его достоверность. В службе заказа такси, через которую россиянин вызвал машину, ответили, что уже заблокировали аккаунт водителя.

В марте таксист избил прохожего на одной из улиц Воронежа. После того как его автомобиль задел проходившего мимо мужчину, водитель вышел и после недолгой перепалки напал на горожанина. Повалив его на землю, таксист нанес мужчине еще несколько ударов и уехал, оставив пострадавшего лежать на асфальте.

