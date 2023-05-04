Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 4 мая 2023Россия

Политолог назвал устойчивость России к внешним шокам следствием стратегии Путина

Политолог Александр Рудаков: восстановление Донбасса послужит укреплению экономики России

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Устойчивость экономики России к внешним шокам стала результатом целого комплекса факторов, определявших стратегический курс главы государства. Среди них можно назвать сбалансированность экономики, стабильность национальной валюты, диверсификацию внешнеэкономических связей, выход на новые глобальные рынки, поддержку малого и среднего бизнеса, благодаря которой стали возможны успехи в сфере импортозамещения и в целом структурной перестройки экономики. Так политолог Александр Рудаков прокомментировал «Ленте.ру» итоги рабочей встречи президента Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Важными показателями устойчивости российскими экономики стали такие факторы, как снижение инфляции до рекордно низких показателей, сдерживание цен на продукты питания, которое достигается в том числе и путем регулирования экспортных пошлин. Стоит отметить и вчерашние данные Росстата, свидетельствующие о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума», — отметил эксперт.

По мнению политолога, восстановление экономического потенциала республик Донбасса, безусловно, послужит укреплению российской экономики. Александр Рудаков напомнил, что еще Российская империя инвестировала значительные средства в этот регион. Эксперт заметил, что восстановление Мариуполя имеет важнейшее значение с точки зрения промышленно-транспортных возможностей Донбасса, раскрывает экономический потенциал всего Приазовского региона.

Григорий Шугаев
Обсудить
Последние новости
В США заявили о срыве Путиным секретного плана по уничтожению России
Лифт с подростком упал в Москве
Неймар заявил о готовности покинуть ПСЖ
Дрон в небе Киева сняли на видео
Посольство России подтвердило нападение на российского делегата в Анкаре
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве с гибридным графиком работы
Пашинян анонсировал визит в Москву
США усомнились в необходимости контактов с Россией по атаке БПЛА на Кремль
Депутат Госдумы назвал Бельгию барыгой
Кличко сообщил о взрывах и пожаре в Соломенском районе Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.