Политолог Александр Рудаков: восстановление Донбасса послужит укреплению экономики России

Устойчивость экономики России к внешним шокам стала результатом целого комплекса факторов, определявших стратегический курс главы государства. Среди них можно назвать сбалансированность экономики, стабильность национальной валюты, диверсификацию внешнеэкономических связей, выход на новые глобальные рынки, поддержку малого и среднего бизнеса, благодаря которой стали возможны успехи в сфере импортозамещения и в целом структурной перестройки экономики. Так политолог Александр Рудаков прокомментировал «Ленте.ру» итоги рабочей встречи президента Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«Важными показателями устойчивости российскими экономики стали такие факторы, как снижение инфляции до рекордно низких показателей, сдерживание цен на продукты питания, которое достигается в том числе и путем регулирования экспортных пошлин. Стоит отметить и вчерашние данные Росстата, свидетельствующие о снижении уровня бедности в стране до исторического минимума», — отметил эксперт.

По мнению политолога, восстановление экономического потенциала республик Донбасса, безусловно, послужит укреплению российской экономики. Александр Рудаков напомнил, что еще Российская империя инвестировала значительные средства в этот регион. Эксперт заметил, что восстановление Мариуполя имеет важнейшее значение с точки зрения промышленно-транспортных возможностей Донбасса, раскрывает экономический потенциал всего Приазовского региона.

