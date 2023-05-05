Раскрыты подробности расследования США о секретных документах в доме Трампа

NYT: прокуроры нашли свидетеля для продолжения дела о секретных документах в доме Трампа

Министерство юстиции США активизирует усилия, чтобы выяснить, прятал ли экс-президент США Дональд Трамп секретные документы или речь идет о старых файлах. Прокуроры, расследующие дело, тайно вышли на свидетеля, работавшего в поместье политика в Мар-а-Лаго, пишет газета The New York Times (NYT).

Как пишет NYT, прокуроры, в частности, выясняют, приказывал ли Трамп вынести коробки с секретными материалами из хранилища в конце своего президентского срока. Другой вопрос — скрыл ли он их умышленно, когда в мае 2022-го власти США попросили политика предоставить секретные файлы.

Минюст также выясняет, кто еще имел доступ к документам, как работала система камер наблюдения в Мар-а-Лаго и что сам Трамп говорил своим помощникам и адвокатам о том, какие материалы у него были и где они находились. Подробности о найденном прокурорами свидетеле при этом не раскрываются. Как утверждается, неизвестный предоставил следователям фотографию помещения, где хранились материалы.

О том, что в доме Трампа обнаружились секретные документы, стало известно 13 августа прошлого года после того, как сотрудники ФБР провели там обыски.