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15:14, 5 мая 2023Россия

Российская армия сорвала переброску боеприпасов и резервов ВСУ в Артемовск

МО России сообщило об уничтожении моста и срыве переброски резервов ВСУ под Артемовск

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия уничтожила мост в районе населенного пункта Часов Яр, благодаря чему сорвала переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно отчету Конашенкова, ВСУ также не удалось осуществить переброску боеприпасов в район боевых действий.

Отдельно представитель Минобороны отметил, что в районе города российская авиация совершила семь вылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.

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Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марк Леонов
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