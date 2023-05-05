Российская армия сорвала переброску боеприпасов и резервов ВСУ в Артемовск

МО России сообщило об уничтожении моста и срыве переброски резервов ВСУ под Артемовск

Российская армия уничтожила мост в районе населенного пункта Часов Яр, благодаря чему сорвала переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно отчету Конашенкова, ВСУ также не удалось осуществить переброску боеприпасов в район боевых действий.

Отдельно представитель Минобороны отметил, что в районе города российская авиация совершила семь вылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.