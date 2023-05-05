На Украине рассказали об обучении тысяч бойцов ВСУ в Великобритании

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что около 15 тысяч бойцов ВСУ обучились в Великобритании

Примерно 15 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучились в Великобритании. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных. (…) Украинская армия овладевает стандартами НАТО на практике. (…) Спасибо Великобритании за начало операции "Интерфлекс" (Interflex) по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров», — говорится в публикации.

Шмыгаль также скоординировал с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом шаги, необходимые для контрнаступления ВСУ и дальнейшего укрепления обороноспособности республики.