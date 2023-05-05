В сети разошелся фейк об осквернении членами ЛГБТ-сообщества церкви в России

Новость об осквернении в Курской области церкви членами ЛГБТ-сообщества оказалась фейком

В сети разошлась новость о том, что в селе Никольском Курской области члены ЛГБТ-сообщества якобы осквернили церковь, вступив на ее территории в половой акт. Однако эта информация оказалась фейком.

Соответствующие посты начали появляться в курских группах во «ВКонтакте» 4 мая. На данный момент эти публикации удалены (1, 2). Автором постов была указана Александра Денисова, чья страница позднее была заморожена соцсетью из-за «подозрительной активности».

В публикациях утверждалось, что местная епархия якобы на время закрыла святыню после того, как двое гомосексуальных мужчин осквернили ее, вступив на территории церкви в половой акт. Заявлялось, что священнослужители намерены окурить территорию ладаном. Кроме того, отмечалось, что местный священник написал заявление в полицию. В последующих постах с этой информацией на опубликованном снимке был изображен храм Николая Чудотворца, находящийся в селе Никольское Золотухинского района Курской области.

Логотип, размещенный на фотографиях в таких постах о предполагаемом инциденте, совпадает с логотипом сайта и группы во «ВКонтакте» Курской епархии. Однако на сайте епархии и в ее группе в соцсети упоминаний о таком инциденте в селе Никольском или о закрытии церкви нет. О закрытии церкви в Никольском не сообщала ни администрация Курской области, ни администрация Золотухинского района.

В постах подчеркивалось, что мужчины, якобы замеченные за половым актом на территории церкви, были задержаны полицией. Однако на сайте и в группе во «ВКонтакте» УМВД по Курской области нет сообщений, описывающих такие события.

Кроме того, в публикациях также приводилась фотография с двумя мужчинами, лежащими вниз лицом на полу. В действительности она не имеет никакого отношения к селу Никольскому. В апреле 2022 года Управление МВД России по Тверской области опубликовало этот снимок в пресс-релизе о пресечении полицейскими деятельности наркопритона в Твери.

Снимок с лежащими на кровати людьми, публиковавшийся в постах о церкви в Никольском, также не имеет отношения к Курской области. В 2011 году «Вести» показало эти кадры в сюжете о ликвидации сотрудниками ФСБ и Наркоконтроля в России подпольных лабораторий по производству наркотиков.

Информация о якобы закрытии церкви в Никольском из-за полового акта мужчин на ее территории не получила освещения в российских СМИ, однако ее опубликовал местный Telegram-канал «Курск сейчас». Кроме того, информацию распространили некоторые украинские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»