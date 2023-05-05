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04:08, 5 мая 2023Ценности

Пациентка удивилась расположению сосков после увеличения груди

Блогерша @salmonslayer69 обнаружила после увеличения груди, что ее соски перевернуты

Кадр: @SALMONSLAYER69 / TikTok

Блогерша с никнеймом @salmonslayer69 удивилась неправильному расположению сосков после увеличения груди в клинике. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Пациентка рассказала, что, очнувшись после пластической операции, обнаружила, что ее соски перевернуты. Причем понять это ей удалось по серьгам для пирсинга.

Автор видео пояснила, что ранее украшения вставлялись горизонтально, поскольку проколы были сделаны справа налево. Однако в результате хирургического вмешательства отверстия приняли вертикальное положение. «Это всего лишь проколы, но представьте мое удивление», — обратилась к зрителям пользовательница сети.

В апреле пластический хирург Айна Таштамирова перечислила россиянам шесть признаков, из-за которых необходимо уменьшить грудь. По словам специалистки, чересчур пышный бюст становится источником физических и психологических проблем. Операция по уменьшению груди, в свою очередь, может избавить женщину от болей в спине и плечах, утверждает доктор.

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Карина Черных
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