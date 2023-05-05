В Москве рассказали об обновлении парка тяжелой медицинской техники

Вице-мэр Ракова: в Москве за год выполнили более восьми миллионов лучевых исследований

В Москве продолжаются поставки новых цифровых КТ, МРТ, рентген-аппаратов, флюорографов, маммографов и денситометров. Весь парк тяжелой медицинской техники объединен в единую цифровую сеть. В 2022 году в медорганизациях Депздрава Москвы подобными аппаратами выполнено более 8,2 миллиона исследований, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря цифровым решениям, которые мы внедряем в московское здравоохранение, пациентам стало удобнее проходить лучевую диагностику. Сейчас исследование проводят пациенту в поликлинике по месту жительства, откуда данные автоматически загружаются в городское облачное хранилище лучевых снимков — единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, это стало возможным благодаря замене устаревшей аналоговой техники. Лучевые исследования взрослых поликлиник Москвы анализируют в едином круглосуточном референс-центре. Его специалисты проанализировали 2,7 миллиона исследований из вышеуказанных 8,2 миллиона. Рентгенологи референс-центра еженедельно описывают десятки тысяч исследований. Здесь разработали и внедрили концепцию распределения исследований по разным модальностям, субспециализациям и внутренней ротации.

Кроме того, рентгенологи могут описывать рентгенологические исследования дистанционно при помощи телемедицинских технологий. Заключение по таким исследованиям становится доступно в электронной медкарте пациента на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» сразу после того, как врач заполнит протокол. Личный цифровой архив данных каждого пациента также хранится в ЕРИС, благодаря чему врачи могут отслеживать динамику изменений.

В соцкомплексе подчеркивают, что Москва уже более десяти лет занимается цифровизацией медицины. Одно из важных направлений этой работы — внедрение компьютерного зрения. Использование таких технологий в лучевой диагностике позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения более эффективного лечения.