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05:00, 5 мая 2023Россия

Россиянам назвали отпугивающую при автоподставах фразу

Вице-президент НАС Шапарин: в случае автоподставы нужно предложить вызвать ГИБДД

Фото: Stringer / Reuters

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин рассказал в интервью радио Sputnik, как обезопасить себя в случае автоподставы.

Эксперт пояснил, что мошенники могут использовать схему со старой машиной премиум-класса. Они специально устраивают аварию, а после обвиняют другого водителя в том, что он повредил их автомобиль, начиная требовать крупную сумму денег.

В таких случаях, по словам специалиста, следует предложить вызвать ГИБДД и оформить ДТП при наличии ОСАГО и КАСКО. «Если такая фраза произнесена, любому мошеннику это не понравится, он попытается решить вопрос на месте. Его цель — это денежные средства, а не оформление аварии, поэтому действуем в белом поле, и проблемы с такими мошенниками будут минимальными», — отметил Шапарин.

Ранее сообщалось о новой схеме автоподставы с ручным тормозом без стоп-сигналов. Отмечалось, что при торможении стояночным тормозом на автомобиле не загораются стоп-сигналы, что мешает внимаю водителей и помогает мошенниками воспользоваться ситуацией.

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Марина Совина
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