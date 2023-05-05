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14:02, 5 мая 2023Моя страна

«Кабанов-спортсменов» заметили в российском регионе

В Пензе сняли на видео «кабанов-спортсменов»

В Пензе заметили бегущих по городу диких кабанов. На это обратило внимание издание «Пенза Пресс», авторы видео в шутку назвали животных спортсменами.

На одном из роликов кабаны двигаются по Терновскому путепроводу по направлению к Свердловскому мосту.

Отмечается, что жители Пензенской области нередко встречают в городах диких животных. Чаще других — зареченцы, которые живут бок о бок с лосями.

В конце марта на Южно-Чуйском хребте Алтайской горной системы заметили кабана с заснеженной мордой. «Встреча с кабаном на высоте 2900 метров произошла впервые. Совершенно нетипичное место обитания для дикой свиньи, чаще он встречается на границе леса, а это максимум 1800 метров над уровнем моря», — рассказали в парке.

Варвара Кошечкина
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