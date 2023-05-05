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09:01, 5 мая 2023Россия

Россиянин решил снять с дрона праздник с чиновниками и оказался в полиции

В Уфе мужчина на заказ решил снять с дрона праздник с чиновниками и оказался в полиции

Фото: Unsplash

В Уфе мужчина на заказ решил снять с дрона праздник с участием чиновников и оказался в полицейском участке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, местный житель пытался снять с воздуха праздник, приуроченный к открытию сезона речной навигации в Уфе. На мероприятии присутствовал глава Башкортостана Радий Хабиров, в небо в честь события подняли три самолета.

Мужчине пообещали за съемку пять тысяч рублей. Он не успел запустить дрон — сотрудники правоохранительных органов заметили устройство в руках россиянина и попросили убрать. Впоследствии его доставили в полицию для допроса, россиянину грозит штраф.

Ранее афроамериканец запустил дрон у школы №2098, расположенной в районе Западное Дегунино на севере Москвы, и оказался в полиции.
В отделе мужчина рассказал, что приобрел квадрокоптер на AliExpress для развлечения.

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Анастасия Шейкина
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