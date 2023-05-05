Особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» решили продать

Особняк Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» выставили на продажу за $27 млн

В Нью-Йорке выставили на продажу особняк, который снимали в фильме «Дьявол носит Prada». По сюжету фильма, именно в этом доме жила героиня Мэрил Стрип — главный редактор модного глянцевого журнала Миранда Пристли. Как сообщает Daily Mail, дом стоит 27 миллионов долларов.

Особняк находится в Верхнем Ист-Сайде. Он был спроектирован архитектором Стэнфордом Уайтом в 1906 году, а в 2005-м — отреставрирован дизайнером Даймондом Баррата. В доме 20 комнат, 10 ванных и несколько кухонь, причем в одной из них потолок полностью сделан из стекла. Кроме того, там есть библиотека, во дворе обустроены баскетбольная площадка и патио, а на крыше — терасса.

Фильм «Дьявол носит Prada» с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях был снят по одноименному роману Лорен Вайсбергер и вышел в 2006 году. В основу сюжета легли события из жизни молодой ассистентки главного редактора одного из крупнейших модных журналов Нью-Йорка. Особняк в нем показан в эпизоде, когда героиня Хэтэуэй приходит к начальнице домой, чтобы передать ей книгу.