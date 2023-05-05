В России призвали запретить полякам посещать «Катынь»

Депутат Чепа призвал запретить полякам посещать ряд мемориальных комплексов в России

Гражданам Польши необходимо закрыть доступ к польским мемориальным комплексам «Катынь» и «Медное» в России, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом парламентарий прокомментировал «Ленте.ру» решение местных польских властей снести памятник Благодарности Красной армии в Глубчицах.

Депутат назвал такие действия поляков вандализмом. По его мнению, России необходимо отреагировать на подобные действия: Чепа, в частности, предложил запретить полякам посещение польских мемориальных комплексов на территории России — «Катынь» и «Медное».

Стоит задуматься, как нам должным образом предстоит ответить. По крайней мере, я думаю, что следует закрыть мемориалы «Катынь» и «Медное» для доступа туда поляков. Помимо того, что там стоят памятники, за которыми мы ухаживаем, там есть и музеи, хотя это и неоднозначный вопрос Алексей Чепа зампред комитета Госдумы по международным делам

При этом парламентарий обратил внимание на то, что не все польские граждане разделяют мнение о необходимости сноса объектов исторической памяти, связанных с Россией.

«Не знаю, разделяют ли все поляки эти взгляды, но точно могу сказать, что не все так думают», — добавил он.

5 мая 2023 года в 8:30 (9:30 по московскому времени) Институт национальной памяти Польши запустил онлайн-трансляцию сноса памятника Благодарности Красной армии на углу улицы Марии Склодовской-Кюри и улицы Жеромского в Глубчицах Опольского воеводства Польши.

Наблюдавший за происходящем совместно с представителями местных властей президент Института Кароль Навроцкий пояснил, что «такие пропагандистские объекты не могут стоять в пространстве свободной, независимой и демократической Польши».