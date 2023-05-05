На музыкальном фестивале «Дикая Мята» состоится день рока

На музыкальном фестивале «Дикая Мята», который пройдет в июне, состоится день рока

На музыкальном фестивале «Дикая Мята», который пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области, состоится день рока. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Событие, участие в котором примут группы «Ермак!», «Казускома», «Сруб», «Слот», Jane Air, «Заточка» и Stigmata и многие другие, пройдет в последний день фестиваля. Помимо этого, организаторы мероприятия анонсировали выступления победителей конкурса «дикорастущей» музыки, в числе которых такие артисты как Gilead, Otta-orchestra, hehehe, River Bridge.

Всего за три дня фестиваля состоится более ста выступлений представителей разных музыкальных жанров — рока, альтернативы, инди и фолка. На сцене фестивального поля появятся Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот» и другие исполнители.

Сообщается, что на территории глэмпинга «Дикой Мяты» появятся муралы с изображениями Луи Армстронга, Честера Беннингтона, Децла и других музыкантов, оказавших влияние на развитие всей мировой музыкальной индустрии.

«Создавать муралы к нам приедут художники из Нижнего Новгорода, Воронежа, Москвы, Тулы и других городов России. В настоящий момент финализируем эскизы и уже в середине мая начнем рисовать», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

В этом году от ближайшей до фестивального поля станции Тарусской будут ходить трансферы, курсирующие на протяжении всех трех дней.

Стоимость билетов на фестиваль варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей. С 22 мая цены будут повышены. Узнать более подробную информацию можно на сайте мероприятия.