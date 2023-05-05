Названы округа Москвы с подешевевшим жильем

Est-a-Tet: вторичное жилье больше всего подешевело в Центральном округе Москвы

По итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы вторичное жилье больше всего подешевело в Центральном (ЦАО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторского агентства Est-a-Tet.

В сравнении с первым кварталом 2022 года стоимость квадратного метра в ЦАО упала на 20 процентов. Округом с подешевевшей «вторичкой» также назвали Западный с динамикой в 11,8 процента. Топ-3 списка замкнул Северо-Западный округ, где жилье потеряло в цене 11 процентов.

Ниже в списке расположились Зеленоградский и Юго-Западный округа, где жилье подешевело на 6,8 процента и 6,5 процента соответственно. В среднем по городу стоимость квадратного метра достигла 434,5 тысячи рублей — за год показатель упал на 17,1 процента.

Ранее эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года в Москве подешевело вторичное жилье — квадратный метр потерял в цене 5,11 процента. К концу третьего месяца текущего года квадратный метр в столице стоил 338,5 тысячи рублей.