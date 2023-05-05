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11:43, 5 мая 2023Ценности

Регина Тодоренко снялась в бикини на отдыхе

Телеведущая Регина Тодоренко снялась в бикини на отдыхе в Дубае

Фото: @reginatodorenko

Российская телеведущая, певица и актриса Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае. Соответствующие снимки появились в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась, стоя в воде с заведенными за голову руками. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с завышенной талией. «Пляж — идеальный для детей любого возраста. Регина, 32 года», — подписала снимок звезда. Также она позировала в ярко-розовом бикини, обнажавшем нижнюю часть ее бюста.

В то же время Тодоренко продемонстрировала зону ресепшена отеля, рядом с которой располагалась пекарня. «У меня хлебная диета, и здесь все сопутствует ей», — заявила ведущая.

В феврале Регина Тодоренко повторила культовый образ британской актрисы Одри Хепберн из фильма «Завтрак у Тиффани». 32-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в черном платье-футляре, обнажающем плечи. Наряд дополнили бархатные перчатки выше локтя, серебристые босоножки, жемчужное колье и мундштук.

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Карина Черных
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