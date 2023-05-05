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04:49, 5 мая 2023Из жизни

Пережившая клиническую смерть сатанистка рассказала о своей встрече с Богом

Daily Star: пережившая клиническую смерть сатанистка рассказала о своей встрече с Богом

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Пережившая клиническую смерть сатанистка рассказала о своей встрече с Богом. Об этом пишет Daily Star.

Бывшая последовательница культа дьявола Шерил Бек поведала, что когда в больнице ее сердце остановилось, она ясно осознала, что умерла. После этого она увидела нечто, напоминающее голубой портал, в котором на троне сидел Бог. «Он был в сандалиях, а у его ног находились танцующие и поющие люди высотой не больше толщины Его подошвы», — описала женщина свои ощущения.

Также она встретила своего умершего сына, который напомнил ей о куче незавершенных дел, и в тот момент она почувствовала боль и очнулась. При этом, утверждает Бек, врачи не проводили ей сердечно-легочную реанимацию.

Ранее сообщалось, что пожелавшая остаться неизвестной женщина рассказала об ощущениях во время клинической смерти после автокатастрофы. Она заявила, что видела свое безжизненное тело и обломки автомобиля, после чего отправилась, как она считает, в рай.

Еще одна женщина по имени Франсин рассказала об ощущениях во время клинической смерти после передозировки наркотиков. Она заявила, что совершила путешествие в ад, где темные сущности разрывали ее на куски, пока она не стала ничем.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

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Марина Совина
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