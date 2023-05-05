Москвичи расхотели покупать жилье в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: московский спрос на покупку жилья в Испании снизился на 12,24%

По итогам марта 2023 года спрос на приобретение жилья в Испании снизился на 12,24 процента по сравнению с февралем. О том, что жители столицы расхотели покупать недвижимость в одной европейской стране, говорится в исследовании Spain-Real.Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отрицательная динамика наблюдается второй месяц подряд — в феврале спрос упал на 14,27 процента относительно января. В годовом выражении показатель также снизился — в марте 2023 года московский интерес к жилью в Испании оказался на 57 процентов ниже, чем в марте 2022-го.

В первом квартале текущего года спрос снизился на 25,36 процента по сравнению с четвертым кварталом 2022-го. Показатель также оказался на 68,97 процента ниже, чем в январе-марте предыдущего года.

В марте сообщалось, что россияне приобрели рекордное количество объектов недвижимости в Испании. По итогам четвертого квартала 2022 года они купили 501 лот — максимальный результат за последние два года. Всего за год жители России стали обладателями 1,7 тысячи объектов в европейской стране.