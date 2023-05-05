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19:27, 5 мая 2023Путешествия

Обнаженные трупы двух туристов с кровавыми ранами нашли в отеле на Бали

Global Times: сотрудники отеля на Бали нашли окровавленные трупы двух китайских туристов

Фото: Shalstock / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники отеля на Бали нашли обнаженные трупы двух китайских туристов с кровавыми ранами на теле. Об этом сообщает Global Times.

Уточняется, что несчастный случай произошел во время майских праздников. 25-летний мужчина по фамилии Ли заселился в гостиницу около восьми часов вечера 30 апреля, а вскоре после этого к нему присоединилась 22-летняя женщина по фамилии Ченг. Ночью 1 мая пара заказала в номер еду, а спустя несколько часов один из постояльцев сообщил администрации о криках помощи, доносящихся из коридора.

Тело Ли было обнаружено у двери номера в крови с ранами на шее и левой ноге. Ченг нашли в ванной с раной на шее. Полиция ведет расследование дела. В настоящее время неизвестно, покончили они с собой или были убиты.

Ранее датский турист разыграл горничных в одном из отелей, соорудив из подушек и простыней фигуры в виде трупов. Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTok. На кадрах видно, что перед выездом из отеля он сложил постельное белье в виде зловещих человекоподобных фигур, а также обмотал телефонным проводом место, где должна быть шея.

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Зарина Дзагоева
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