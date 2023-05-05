США приравняют давление Китая к конфликту на Украине и пандемии

SCMP: на APEC США обсудит экономическое давление Китая наряду с Украиной и пандемией

Помощник торгового представителя США по Японии, Корее и Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (APEC) Кристофер Уилсон заявил, что в Вашингтоне планируют поставить на повестку ближайшей встречи организации вопросы экономического давления Китая. Эту проблему, таким образом, приравняют к конфликту на Украине и пандемии COVID-19, пишет South China Morning Post (SCMP).

Встреча министров торговли стран APEC, назначенная на 25 и 26 мая, будет посвящена «текущим усилиям по восстановлению после различных внешних сбоев в мировой и региональной торговле, включая последствия пандемии и конфликта на Украине», заявил Уилсон.

При этом он не ответил на вопрос о том, будут ли проводиться двусторонние переговоры с китайской делегацией. «Для нас важно поговорить с Китаем об этих проблемах. Для нас важно поговорить с другими торговыми партнерами, которые разделяют эти опасения», — подчеркнул американский представитель.

Как указывает SCMP, комментарии Уилсона могут также напомнить о попытках других официальных лиц США наладить взаимодействие с Пекином в многочисленных областях.