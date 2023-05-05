Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:01, 5 мая 2023Мир

США приравняют давление Китая к конфликту на Украине и пандемии

SCMP: на APEC США обсудит экономическое давление Китая наряду с Украиной и пандемией

Фото: Craig Hudson / Reuters

Помощник торгового представителя США по Японии, Корее и Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (APEC) Кристофер Уилсон заявил, что в Вашингтоне планируют поставить на повестку ближайшей встречи организации вопросы экономического давления Китая. Эту проблему, таким образом, приравняют к конфликту на Украине и пандемии COVID-19, пишет South China Morning Post (SCMP).

Встреча министров торговли стран APEC, назначенная на 25 и 26 мая, будет посвящена «текущим усилиям по восстановлению после различных внешних сбоев в мировой и региональной торговле, включая последствия пандемии и конфликта на Украине», заявил Уилсон.

При этом он не ответил на вопрос о том, будут ли проводиться двусторонние переговоры с китайской делегацией. «Для нас важно поговорить с Китаем об этих проблемах. Для нас важно поговорить с другими торговыми партнерами, которые разделяют эти опасения», — подчеркнул американский представитель.

Как указывает SCMP, комментарии Уилсона могут также напомнить о попытках других официальных лиц США наладить взаимодействие с Пекином в многочисленных областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
ВКС России разбомбили на Украине лагерь наемников. Киев называет их иностранными инструкторами
Оценено значение переговоров в Стамбуле по продлению зерновой сделки
В Совфеде призвали создать систему для регистрации владельцев электросамокатов
Сотрудники МВД раскрыли кражу наград ветерана Великой Отечественной войны
Лавров прибыл на заседание СМИД ШОС
Денежные переводы из России в Казахстан взлетели в 4 раза
Врачи предупредили об опасности популярных способов борьбы с похмельем
Устроившего дебош пассажира вынесли из самолета и сняли на видео
США приравняют давление Китая к конфликту на Украине и пандемии
Военкоры сообщили о признаках подготовки ВСУ к контрнаступлению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.