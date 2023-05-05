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08:05, 5 мая 2023Путешествия

Устроившего дебош пассажира вынесли из самолета и сняли на видео

Рейс Jet2 в Турцию совершил вынужденную посадку в Софии из-за пьяного дебошира

Пьяный пассажир рейса Jet2 устроил дебош, оскорбил бортпроводников и попал на видео. Кадры публикует Glasgow Live.

По данным издания, инцидент произошел 2 мая на рейсе, следовавшем из шотландского Глазго в турецкий Даламан. Из-за скандалившего с членами экипажа мужчины пилоты совершили вынужденную посадку в Софии, Болгария. Дебошир отказывался сходить с рейса, поэтому его пришлось выносить из самолета за руки и ноги.

«Наша высококвалифицированная команда вместе с другими клиентами компании сдерживали его. Мы хотели бы искренне поблагодарить всех, однако такого просто не должно происходить», — отметили в пресс-службе перевозчика. В результате инцидента борт прибыл в пункт назначения на два часа позже.

Зарина Дзагоева
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