Вильфанд предупредил о заморозках в мае в десяти регионах России

Вильфанд заявил, что в Московскую, Тверскую и еще в восемь областей ЦФО придут заморозки

В Московской области и еще девяти регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в мае ожидаются заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с 5 по 9 мая в Москве, Московской, Тверской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Костромской областях ожидаются заморозки», — сказал синоптик.

По его словам, в этих российских регионах ожидаются до минус 1-6 градусов в ночные и утренние часы. Помимо этого, заморозки на майские праздники прогнозируются в Тульской, Рязанской, Владимирской и Ивановской областях.

Ранее Вильфанд предупредил, что московский регион в грядущие выходные ожидают заморозки до минус 5 градусов и мокрый снег. Так, 6 мая ночная температура будет от 0 до плюс 2 градусов. В Новой Москве и Московской области — до минус 2 градусов.